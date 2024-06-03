Достроковий вихід на пенсію: які 6 категорій українців отримуватимуть виплати раніше

Треба відповідати певним умовам

Певні категорій пенсіонерів в Україні мають право на достроковий вихід на відпочинок. Така можливість є одразу у 6 категорій людей.

Перелік осіб, які мають право на такі виплати, визначено статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Хто може вийти на пенсію достроково:

жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку 8 років, а також матері дітей з інвалідністю, за умови, якщо вони виховали дітей до шестирічного віку, досягли віку 50 років і мають не менше 15 років страхового стажу.

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;

у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників за умови реєстрації таких осіб у державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності протягом 7 календарних днів пошуку схожої роботи;

у зв’язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров’я.;

люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших. Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;

особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи — після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 рокі та за наявності страхового стажу не менше 15 років – у чоловіків і не менше 10 років – у жінок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні деякі пенсіонери отримають збільшені виплати та доплату за 2 місяці.