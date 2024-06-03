Досрочный выход на пенсию: какие 6 категорий украинцев будут получать выплаты раньше

Надо отвечать определенным условиям

Определенные категории пенсионеров в Украине имеют право на досрочный выход на отдых. Такая возможность есть сразу у 6 категорий людей.

Перечень лиц, имеющих право на такие выплаты, определен статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Кто может выйти на пенсию досрочно:

женщины, родившие 5 или более детей и воспитавших их до 8 лет, а также матери детей с инвалидностью, при условии, если они воспитали детей до шестилетнего возраста, достигли возраста 50 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа;

участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней поиска подобной работы;

в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.;

люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими. По достижении мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 года и при наличии страхового стажа не менее 15 лет – у мужчин и не менее 10 лет – у женщин.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в июне некоторые пенсионеры получат увеличенные выплаты и доплату за 2 месяца.