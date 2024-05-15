Дострокова пенсія в 50 та 55 років: за яких умов та кому вона призначається в Україні

Вона надається лише одній особі зі сім'ї

Багатодітні жінки в Україні мають право на дострокову пенсію за віком у 50 років. Таку можливість має і батько дітей, однак йому треба сягнути 55 років.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, жінці для дострокового виходу на відпочинок треба 15 років стажу. Чоловікам ж потрібно напрацювати 20 років стажу.

Такі умови поширюються на жінок, які народили та виховали понад 5 дітей включно до шестирічного віку.

Варто зауважити, якщо мати, яка доглядала малолітніх дітей до досягнення кожним з них трирічного віку (до 1 січня 2004 року) не працювала в цей період, то він може бути зарахований як стаж роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Водночас з початку 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3 років враховується до страхового стажу матері, якщо їй або іншій особі надається допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Які документи потрібні для дострокової пенсії батькам

заява;

паспорт;

свідоцтво про шлюб заявника (у разі зміни прізвища);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей;

паспорти дітей (за наявності).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям можна самостійно онлайн обновити свої банківські реквізити.