Україною пройшовся град: чи наробив він великого лиха зі трьома садівничими продуктами

Негода накрила 9 регіонів

У певних регіонах України пройшовся град, який міг вплинути на кількість врожаю. Однак аналітики впевнені, що така погода на вряд чи істотно знизить ринок ягоди та фруктів, зокрема лохини, яблук та малини.

Згідно з даними проєкту EastFruit, збиток від граду в садівничих господарствах було зафіксовано в Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях. Більшість великих господарств град обійшов стороною, пройшовши поруч.

Водночас господарства, що мали протиградні сітки, повідомили, що сітки спасли їх врожай.

За словами аналітиків, град пошкодив не більш як 5-10% яблуневих садів у зазначених областях. Господарства з лохиною втратили ще більше. А збитки для фермерів, які займаються вирощуванням малини для свіжого та замороженого ринку, порахувати важко, але цей відсоток на вряд чи перевищить рівень втрат по лохині.

"Інакше кажучи, істотного впливу втрати від градобою на ринок ягоди, найімовірніше, не матимуть", — резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на популярну літню ягоду впала на третину за тиждень.