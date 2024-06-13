Украиной прошелся град: наделал ли он большую беду с тремя садоводческими продуктами

Непогода накрыла 9 регионов

В некоторых регионах Украины прошелся град, который мог повлиять на количество урожая. Однако аналитики уверены, что такая погода вряд ли существенно снизит рынок ягоды и фруктов, в частности, голубики, яблок и малины.

Согласно данным проекта EastFruit, ущерб от града в садоводческих хозяйствах был зафиксирован в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Большинство крупных хозяйств град обошел стороной, пройдя мимо.

В то же время, хозяйства, которые имели противоградные сетки, сообщили, что сетки спасли их урожай.

По словам аналитиков, град повредил не более 5-10% яблоневых садов в указанных областях. Хозяйства с голубизной потеряли еще больше. А ущерб для фермеров, занимающихся выращиванием малины для свежего и замороженного рынка, счесть трудно, но этот процент вряд ли превысит уровень потерь по голубики.

"Иными словами, существенного влияния потери от градобоя на рынок ягоды, вероятнее всего, не будут иметь", — резюмировали аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена на популярную летнюю ягоду упала на треть за неделю.