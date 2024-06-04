Курс черешні впав: як змінилась вартість на ягоду та чи буде здешевшання надалі

Наразі її якість є невисокою

Черешня, яка вийшла на український ринок у такий же період, як торік, продовжує падати в ціні. Садівники будуть переглядати вартість у бік зниження.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, сезон цієї ягоди розпочався без запізнень, попри заморозки та несприятливі погодні умови. Наразі черешня місцевих господарств коштує від 50 до 110 гривень, а її якість не висока

На ринку більшість пропозиції складає ягода раннього сорту, але вона дрібна. Садівники зауважують, що на неї не має великого попиту.

"І з виходом на ринок черешні більшого калібру більшість садівників планують і надалі переглядати ціни на ранню черешню у бік зниження", — мовиться у проєкті.

Окрім того, за словами аналітиків, перша черешня цього року почала поступати на ринок точно в такий же період, як і у 2023 році. Однак ціна на ягоду стартувала від 85 гривень, що на 70% дорожче, аніж наразі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярна рання літня ягода поступово падатиме в ціні й сягне мінімуму, адже очікується велика пропозиція та період консервування.