Ціна на популярну літню ягоду впала на третину за тиждень: чому та чи буде здешевшання надалі

Її максимальна оптова вартість наразі складає 70 гривень

Одна за одною падають в ціні популярні літні ягоди. Однією з таких є суниця садова, що за тиждень здешевшала на 31% через велику пропозицію, низький попит та неякісну продукцію.

Різке збільшення пропозиції цієї ягоди стало причиною зниження середніх оптових цін. Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, наприкінці минулого тижня суниця продавалась за ціною, яка коливалась в межах 60-100 гривень за кіло, але наразі вона коштує 40-70 гривень за кіло.

За їх словами, більшість фермерів змушені поступатись в ціні й знижувати її, адже на ринку збільшується кількість продавців та пропозиції ягоди. Окрім того, здешевшання товару також відбувається через не великий попит та значну кількість некондиційної ягоди.

Попри здешевшання, ця ягода все одна на 20% дорожче, аніж на початку червня 2023 року. Більшість ключових гравців ринку кажуть, що суниця садова може надалі дешевшати протягом наступного тижня через велику пропозицію та низьку якість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виробництво популярного продукту знижується, адже не вистачає сировини. Експерти прогнозують здорожчання товару.