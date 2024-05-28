Ціна надалі залежатиме від 4 факторів: на скільки здешевшала популярна літня ягода

Найпершим постачальником ягоди є Закарпатська область

На українському ринку вже продається черешня і місцями її вартість коливається від 100 до 140 гривень. З початком сезону вона здешевшала, але експерт наголошує, що надалі ціна буде залежати від 4 головних факторів.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу", на місцевому ринку в середньому вартість черешні на початку сезону складала 175 гривні за кіло. Але все одно на 16% була дешевшою, аніж торік.

Основними регіонами вирощування черешні є Закарпаття, Буковина, а також південні області України, включаючи Херсонщину та Одещину. Однак перші партії ягоди були зібрані переважно в Закарпатській області, які наразі коштують від 100 до 140 гривень за кіло.

У цьому році сезон української черешні стартував на три тижні раніше через сприятливу погоду.

За словами Попович, ціна буде коливатися залежно від якості та кількості врожаю, а також від погодних умов і логістичних факторів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки виросла ціна на суницю в Україні за тиждень.