Ціни падатимуть і сягнуть мінімуму: як змінилась вартість популярної літньої ягоди

Її пропозиція збільшиться

Популярні літні ягоди поступово дешевшають на українському ринку і полуниця не стане вийнятком. Вона поступово дешевшатиме і в кінці червня-на початку липня її вартість буде мінімальною.

На львівському ринку полуниця коштує 60-65 гривень за кіло, як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів​ для "Телеграфу". Хоча на початку сезону її вартість складала від 100 до 150 гривень за кіло.

За її словами, полуниця дешевшатиме надалі через сезон консервування на зиму та збільшення пропозиції на прилавках, пік якого буде у другій половині червня.

"Цього року сезон української полуниці розпочався на кілька тижнів раніше через сприятливі погодні умови. Збір полуниці почався на три тижні раніше, ніж зазвичай — вже у третій декаді травня. Це стало можливим завдяки аномально теплій весні​", — пояснює вона.

Попри те, що весняні заморозки в цьому році місцями пошкодили врожай, прогнозується, що ціни будуть дуже близькі до торішніх.

Що стосується сезону консервації, то він зазвичай починається в кінці червня — початку липня, коли ціни на полуницю та інші сезонні ягоди досягають мінімуму. Попович каже, що торік ціни почали падати вже на 6-му місяці, і аналогічна ситуація очікується найближчими місяцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вартість на суницю садову почала зростати, адже за тиждень здорожчала на 27%. Експерти назвали умови, за яких ця ягода падатиме у вартості.