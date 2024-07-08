Гривня знеціниться: в яких межах перебуватиме курс долара протягом тижня

Експерт дав прогноз

Новий тиждень не принесе на готівковий ринок сильні коливання курсу американської валюти. Показники будуть перебувати в межах 40-41 гривні.

Очікується, що Національний банк України протягом 8-14 липня ще трохи послабить гривню. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

"Нацбанк на поточному тижні ще трохи послабить гривню, аби арифметично збільшити обсяг коштів, які підуть на соціальні та бюджетні виплати, адже ці видатки фінансуються за рахунок зарубіжної фінансової допомоги, що надходить у валюті", — каже експерт.

Тому, як резюмує Пендзин, така подія може вплинути на готівковий курс. Є ймовірність, що долар в середньому подорожчає вище 41 гривні.

Курс долара в Україні станом на 8 липня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 8 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,42 грн (купівля) та 40,95 (продаж). Готівковий курс — 40,89 (купівля) та 40,96 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,54 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що курс долара в Україні підвищиться понад 46 гривень. Прогнозом поділився Кабмін.