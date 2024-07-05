Курс виросте понад 46 гривень: коли долар в Україні здорожчає

На 2024 рік середній показник закладено на рівні 40,7 гривні

Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти. Через два роки курс може сягнути 46,4 гривні.

Кабмін у Бюджетній декларації на наступні два роки очікує зростання валового внутрішнього продукту спочатку зі прискоренням, а потім прогнозується уповільнення. Про це написав народний депутат та член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Згідно з декларацією, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) прогнозується на 2,7% 2025 року з подальшим прискоренням 2026 року – до 7,5% та уповільненням до 6,2% 2027 року.

"Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких вимагає значних ресурсів та часу", – мовиться у документі.

На скільки зросте курс долара за очікуванням уряду протягом 2025-2027 років

2025 рік – до 45 гривень (45,6 на грудень);

2026 рік – до 46,5 гривень (45,9 на грудень);

2027 рік – до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

Крім того, на 2024 рік закладений середній курс долара в 40,7 гривні та 42,1 гривні на грудень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні може сягнути 54 гривні.