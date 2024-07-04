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Нацбанк керує курсом та відповідає за інфляцію: чого очікувати від долара у липні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Відкриті джерела

Інфляція має скоро вирости через підняття цін

Протягом липня, за прогнозом експерта, курс долара в Україні зафіксується близько 40,70 гривень. У Національного банку Україні є достатньо валютних резервів, аби стримати показники.

Представник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, передають Факти ICTV, що значних змін у цьому місяці з вартістю валюти чекати не варто. Якихось непередбачуваних ситуацій з курсом гривні не очікується.

"Липень, я думаю, буде абсолютно спокійний, тому що Нацбанк, з одного боку, керує курсом, а з другого боку, він відповідає за інфляцію. Тому, чим слабший курс гривні, тим вища інфляція. Інфляція зараз, в принципі, має підскочити, тому що підняли ціни на електрику. А інфляція – це індекс росту споживчих цін. Тобто, Нацбанк, з одного боку, має відповідати за курс, а з другого боку, щоб інфляція сильно не підскочила. Тому, я думаю, що липень буде десь в межах 40,7 гривні, приблизно цей курс", — каже він.

Тому, як він резюмує, курс гривні буде під контролем, адже у регулятора є наразі 39 мільярдів доларів валютних резервів. Це дозволить стримати показники.

Курс долара в Україні станом на 4 липня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 4 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,60 грн (купівля) та 41,05 (продаж). Готівковий курс — 40,84 (купівля) та 40,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,75 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про актуальний курс долара в київських обмінниках та банках.

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