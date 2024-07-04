Курс долара зростатиме без паніки

Особливих стрибків не обіцяють, але без змін не обійдеться

Курс долара в Україні залишається в деякому застої, змынити який може Національний банк України. Саме від нього залежить баланс між національною та американською валютою, крім того, в курсоутворення втрутиться ще й літній фактор.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства "ГЛОБУС БАНКУ" Тарас Лєсовий. Так, влітку попит на долар падає в середньому на 10-15% через загальне зниження ділової активності.

На думку експерта, також на курс вплинуть позиція НБУ, який не відмовиться від курсу "керованої гнучкості", макрофінансова допомога, бюджетна Стратегія, експортна виручка. Як результат, з 8 до 14 липня валютні зміни на ринку будуть досить прогнозованими.

"Однак цей період триватиме не довго: ближче до осені, як анонсували чиновники, інфляційний вплив на ринок стане відчутнішим, хоч і не призведе до паніки або ажіотажу. Нагадаю, що до кінця року інфляція може прискоритися до 5-6%, але цей показник не виходить за межі інфляційного прогнозу до кінця року – очікується, що за підсумками 2024 року інфляція становитиме 8,2%”, – наголосив Тарас Лєсовий.

Курс долара до середини липня навряд чи перевищить коридор у 40-41,2 грн, при цьому протягом тижня можливі коливання в межах 80 копійок, але вони матимуть короткостроковий характер.

"Таким чином, протягом 8-14 липня триватиме період відносного затишшя: валютні зміни будуть частими, але аж ніяк не разючими. Ринок перебуватиме в балансі між попитом та пропозицією. Основні зміни, "розв’язка 2024" припаде на осінній період", — наголосив Тарас Лєсовий.

Тим часом у столиці курс долара на четвер, 4 липня, становить трохи менше ніж 41 гривню. І це трохи дорожче офіційного курсу Нацбанку.