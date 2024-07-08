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Гривна обесценится: в каких пределах будет находиться курс доллара в течение недели

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Эксперт дал прогноз

Новая неделя не принесет на наличный рынок сильные колебания курса американской валюты. Показатели будут находиться в пределах 40–41 гривны.

Ожидается, что Национальный банк Украины в течение 8-14 июля еще немного ослабит гривну. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН.

"Нацбанк на текущей неделе еще немного ослабит гривну, чтобы арифметически увеличить объем средств, которые пойдут на социальные и бюджетные выплаты, ведь эти расходы финансируются за счет поступающей в валюте зарубежной финансовой помощи", — говорит эксперт.

Поэтому, как резюмирует Пендзин, это событие может повлиять на наличный курс. Есть вероятность, что доллар в среднем подорожает свыше 41 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 июля

По данным портала Минфин, в понедельник, 8 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,42 грн (покупка) и 40,95 (продажа). Наличный курс — 40,89 (покупка) и 40,96 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,54 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в Украине повысится более 46 гривен. Прогнозом поделился Кабмин.

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