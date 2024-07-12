В Україні дешевшає популярний овоч нового сезону: пропозиції багато, а попит стриманий

Місцями ціна складає 11 гривень

Український ринок наповнений овочами нового сезону і деякі з них продовжують дешевшати. Зокрема ціни поступово падають і на картоплю цього сезону через велику пропозицію та невеликий рівень попиту.

Наразі ціна на цей продукт складає 11-16 гривень за кілограм, що на 26% дешевше, аніж тижнем раніше. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Через велику кількість овочу на ринку та не великий його збут, виробники продовжують знижувати ціни, аби активізувати попит. Однак аграрії зазначають, що навіть такі заходи не допомагають.

Тому вартість картоплі нового сезону складає 11-16 гривень і причиною зниження став сезонний фактор.

Аналітики додають, що наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому на 11% нижче, аніж в сезон 2023 року. Водночас тенденція на здешевшання може протриматись і надалі, залежно від збільшення пропозиції на ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в українських магазинах змінились ціни на три популярні крупи. Найбільше вартість піднялась на рис.