В Украине дешевеет популярный овощ нового сезона: предложения много, а спрос сдержан

Местами цена составляет 11 гривен

Украинский рынок наполнен овощами нового сезона, и некоторые из них продолжают дешеветь. В частности, цены постепенно падают и на картофель этого сезона из-за большого предложения и небольшого уровня спроса.

Сейчас цена на этот продукт составляет 11-16 гривен за килограмм, что на 26% дешевле, чем неделей раньше. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Из-за большого количества овоща на рынке и не большого его сбыта, производители продолжают снижать цены, чтобы активизировать спрос. Однако аграрии отмечают, что даже подобные меры не помогают.

Поэтому стоимость картофеля нового сезона составляет 11-16 гривен и причиной понижения стал сезонный фактор.

Аналитики добавляют, что стоимость картофеля в Украине уже в среднем на 11% ниже, чем в сезон 2023 года. В то же время тенденция на удешевление может продержаться и дальше, в зависимости от увеличения предложения на рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в украинских магазинах изменились цены на три популярные крупы. Больше всего стоимость поднялась на рис.