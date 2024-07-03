Це все чутки? Чи здорожчають важливі продукти в Україні у липні через відключення світла

Пендзин навів аргументи, чому сильне та різке дорожчання, про яке постійно пишуть, хибне

Через відключення світла в українських магазинах мають вирости ціни на продукти до кінця літа. Однак експерт запевняє, що у липні суттєвих змін у вартості не очікується і є ймовірність, що деякі товари навіть здешевшають.

Як сказав член економічного дискусійного клубу Олега Пендзін в ефірі "Українського радіо", передає "Хвиля", вартість на овочі в цьому місяці може бути нижчою, якщо порівнювати з травнем та червнем 2024 року. Водночас не прогнозується різкого здорожчання хліба та молока.

За його словами, відповідні підприємства мають безперебійне електропостачання, бо є критично важливими, тому відключення світла на виробництво продукції не впливає. До того ж харчові підприємства мають можливість бронювати своїх працівників від мобілізації. Це запобігає дефіциту кадрів.

Українцям не варто панікувати про можливе зростання цін на продукти, адже це чутки, як резюмує Пендзин. Він впевнений, що це роблять виробники з метою спробувати підвищити вартість товарів, але ці слова не мають реальних підстав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через відключення світла в Україні подорожчають важливі продукти.