Сезонний овоч втрачає свою ціну: продається у майже 2,5 рази дешевше, аніж тижнем раніше

Місцями цінник складає 10 гривень

Вартість тепличного огірка на українському ринку стрімко падає і за останній тиждень він здешевшав на 58%. Фермери відзначають, що причинами негативної тенденції є збільшення пропозиції та невеликий попит.

Більшість гравців ринку не виключають, що зниження вартості протримається і надалі. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Наразі українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-22 грн/кг ($0,25-0,54/кг), що в середньому на 58% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти зазначають, що фактор, який впливає на ціноутворення, є збільшення пропозиції, хоча у деяких комбінатах вже повідомляють про зменшення кількості врожаю першої сівозміни.

"Знижувати ціни виробників змушує відразу кілька факторів, але основною причиною такого цінового тренду гравці ринку називають досить пропозицію даної продукції. У продаж надходить як тепличний огірок, і огірок з відкритого ґрунту. При цьому темпи збуту у цьому сегменті досить невисокі", — кажуть у проєкті.

Резюмуючи, аналітики наголошують, що на початку липня огірки здешевшали в середньому на 36%, якщо порівнювати з торішнім сезоном. Крім того, є велика ймовірність того, що українцям можна очікувати подальше зниження цін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на ринку з'явився вже перший херсонський кавун. Гравці ринку прогнозують подальше зниження цін на нього.