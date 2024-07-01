Найбільше здорожчав рис: як змінились ціни на три популярні крупи

З'явились актуальні цінники

Популярні продукти в Україні продовжують дорожчати. В цю категорію також входять найвживаніші товари — гречка, рис та макарони.

Якщо порівнювати ціни за місяць, то найбільше вони піднялись на певні види рису, слідом йде гречка, а найменше вартість виросла на макарони. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Ціна на гречку в українських магазинах

Наразі середня вартість цієї крупи складає 28,22 гривні за 1 кг, що на 2,48 вище, аніж у травні 2024 року (25,74 гривні).

Вартість рису в супермаркетах

Згідно з даними, рис довгий наразі коштує в середньому 55,67 гривні за кілограм, але у травні його ціна була менша на 1,1 гривні — 54,57 гривні за кіло.

За рис довгий пропарений у липні треба заплатити 61,97 гривні зі 1 кг. У травні цього року його цінник був на 0,65 гривні нижчий — 61,32 гривні.

А рис круглий найбільше змінився в ціні, адже у цьому місяці його вартість в середньому складає 70,75 гривні за кіло, а у травні — 67,45 гривні. Отже, він здорожчав на 3,3 гривні.

Ціна на макарони на прилавках магазинів

Середній цінник на макарони пір'я наразі стоїть у 29,60 гривні за кілограм. У травні він був на 0,16 гривні нижчий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дві популярні ягоди в Україні подешевшали на 36-38%, якщо порівнювати з 2023 роком.