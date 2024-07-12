Родина військовополоненого може отримати допомогу: чи почнуть її нараховувати у липні

Вона здійсниться коштом міськради

Родини військових, що потрапили в полон, можуть отримувати щомісячну допомогу. Це стосується тих, хто проживає в Черкасах.

На таку виплату розраховують 3 категорії осіб. Рішення прийнято депутатами Черкаської міської ради під час засідання 11 липня, передає 18000.

У липні щомісячну стипендію можуть нарахувати для членів сімей учасників:

оборони України в російсько-українській війні (також членам сімей осіб, які були в складі добровольчого формування територіальної громади);

Революції Гідності, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень чи захворювань, пов’язаних із захистом Батьківщини та (або) одержаних під час безпосередньої участі у заходах;

зниклих безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, чи потрапили в полон.

На це нарахування буде виділено близько 2 460 000 гривень до кінця року з міського бюджету Черкас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з сімей загиблих військових отримає значну суму виплати у липні.