Грошова допомога родині загиблого: хто у липні отримає значну суму виплати

Суму виплати може розподіляти сам військовослужбовець

Родини, члени яких є загиблі військові, мають право на певні виплати, зокрема на поховання, встановлення надгробного пам'ятника або одноразової грошової допомоги. Розмір останнього нарахування складає 15 мільйонів гривень.

Боєць може самостійно написати заповіт на виплату, кому саме з його сім'ї має нарахуватись допомога і в якій частині. Про це йдеться в тексті проєкту постанови уряду, який оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

Хто має право на ОГД при загибелі військового або поліцейського

Члени сімей загиблих військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час дії воєнного стану, або померли не пізніше ніж через один рік після поранення (травми, контузії, каліцтва), отриманого у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, можуть отримати одноразову грошову допомогу розміром 15 мільйонів гривень, а саме:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не досягли повноліття;

утриманці загиблого (померлого), члени сім'ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб;

жінки або чоловіки, як жили з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;

онуки загиблого (померлого) військовослужбовця, якщо їхні батьки померли;

діти військовослужбовця, народжені після його смерті або загибелі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родини загиблого або зниклого безвісти військового в одному місті отримають грошову допомогу до Дня пам'яті захисників України.