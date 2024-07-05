Родини військового в одному місті отримають допомогу: з якого числа липня треба подати заяву

Нарахування здійсниться у серпні

Члени військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, і проживають у Вінниці, до 29 серпня отримають грошову допомогу на честь Дня пам'яті захисників України.

Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється в розмірі одного прожиткового мінімуму, тобто 3028 гривень, на кожного члена родини. Про це повідомили у департаменті соціальної політики ВМР, передає Вінницька міська рада.

Хто отримає допомогу

Згідно з даними, на виплату мають право:

батьки загиблого (померлого) чи безвісти зниклого Захисника або Захисниці;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття.

"За дорученням міського голови ми здійснюємо системний супровід родин загиблих (померлих) та зниклих безвісти військовослужбовців. До Дня пам’яті захисників України право на отримання щорічної матеріальної грошової допомоги за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади мають члени сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, які є членами Вінницької міської територіальної громади та перебувають на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги", — повідомила перша заступниця директора департаменту соціальної політики ВМР Наталія Паламарчук.

Для нарахування родичу військового треба подати заяву та відповідні документи з 15 липня до 15 серпня до управлінь соціального захисту населення, які розташовані:

Лівобережне (вул. Замостянська, 7, номера телефонів для довідок: 097-101-45-18, 093-190-83-93, 50-86-70, 50-86-77),

Правобережне (просп. Космонавтів, 30, номера телефонів для довідок: 097-101-58-40, 063-856-62-72, 50-83-88, 50-91-33).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким особам передбачена виплата до Дня Незалежності України.