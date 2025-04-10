У Кривому Розі витратять понад 8 млн гривень на саджанці під час війни

Привезуть насадження до 20 жовтня 2025 року

Попри воєнний стан і обмеженість ресурсів, у Кривому Розі Дніпропетровської області готуються витратити мільйони на закупівлю рослин. Комунальне підприємство "Сансервіс" Криворізької міської ради оголосило тендер, який знайшов виконавця.

Про це свідчать дані порталу Рrozorro. Витрати планують понад 8 млн гривень.

Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів з особливостями, передбаченими законодавством для періоду воєнного стану. Очікується поставка тисяч рослин, зокрема декоративних дерев, кущів, троянд і хвойних насаджень. Серед найменувань — ялина блакитна, туя, вишня декоративна, барбариси, ялівці, спіреї, гібіскус, клени та інші саджанці.

Загальна кількість садивного матеріалу

дерева: понад 700 одиниць;

кущі: понад 4 900 одиниць;

хвойні: понад 2 500 одиниць.

Переможцем тендеру стало ТОВ "Голландські Троянди", яке запропонувало ціну в 8 089 423,50 гривень з податками, що на понад 600 тисяч гривень менше очікуваної вартості.

Поставку зелених насаджень планується здійснити до 20 жовтня 2025 року за адресою: вул. Володимира Зінченка, 6-Г, або за іншими локаціями, вказаними замовником.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Кам’янському хочуть витратити 10 млн гривень на прибирання листя і не тільки. Виконавцю необхідно буде прибрати та підмести вулиці від сміття та опалого листя на території лівобережної частини міста та Дніпробуду.