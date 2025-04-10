Абрикос цвіте, морози б'ють: як врятувати плодове дерево вже зараз (відео)

Досвідчений садівник дав поради з порятунку майбутнього врожаю

Абрикоси — досить вразливі до холоду дерева, і весняні заморозки в період цвітіння можуть суттєво зменшити врожайність. Раптове зниження температури здатне пошкодити квітки, що негативно впливає на формування плодів. Щоб зберегти майбутній урожай, існують дієві методи захисту абрикосових дерев від заморозків під час їхнього цвітіння.

Детальніше про це розповів досвідчений садівник на сторінці "Все виросте" у соцмережі Інстаграм. Через раннє потепління в окремих регіонах уже розпустилися абрикосові дерева, однак похолодання ставить під загрозу майбутній урожай.

Як врятувати врожай абрикосів

Якщо температура на вулиці опуститься до двох градусів морозу, абрикос витримає таку погоду. Але якщо холодніше на кілька градусів, краще не розпалювати вогнища біля дерева. За день до та після заморозків найкраще застосувати антистресовий стимулятор для абрикоса. Мова йде про будь-який препарат, що містить амінокислоти. Наприклад:

"Мегафол"

"Амалгерол Ессенс"

"Ізабіон"

Бажано, щоб у складі були додаткові стимулятори, такі як екстракти, фітогормони, антиоксиданти тощо. Це допоможе підвищити стійкість квітки до несприятливих погодних умов.

Як прилипач можна використовувати "Липосам" або інші препарати на основі рослинних біополімерів. Він полегшить розтікання розчину і сформує додаткову біополімерну сітку, яка також служить додатковим захисним шаром.

Зазначимо, що фруктові дерева у холод піддаються небезпечному грибку.