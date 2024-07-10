Допомога на встановлення пам'ятника для військового у липні: в якому місті її отримає родина бійця

Треба звернутись до ЦНАПу

Родини військових мають право на виплати, які їм передбачені після загибелі захисника. Сюди також входять одноразові нарахування, зокрема кошти на встановлення надмогильного пам'ятника бійця.

Така виплата здійснюється для родин загиблих Героїв Івано-Франківської громади. Про це йдеться у Rai.ua.

Сума допомоги на встановлення надмогильного пам'ятника становить 60 тисяч гривень і виплачуватиметься з бюджету міста.

Заявникам необхідно подати необхідні документи до ЦНАПу, які підтверджують вартість виготовлення пам'ятника, а також письмову згоду всіх інших членів сім'ї захисника.

Документи та заяву треба подати у ЦНАП Івано-Франківська, на вул. Незалежності, 9.

Така грошова допомога виплачується не лише в цьому місті, а й, наприклад в Ірпінській міській раді. Там сума нарахування становить 17 тисяч гривень.

Крім того, родини загиблих тернопілян-захисників також мають право на нарахування та компенсацію на оплату комунальних послуг.