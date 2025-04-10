"Знаменита військова продукція": власник компанії у Дніпрі, яку атакувала Росія, прокоментував влучання

Внаслідок влучання загинула людина

Унаслідок ракетної атаки Росії по Дніпру було повністю знищено частину складів корпорації Biosphere, яка виробляє побутові товари, зокрема серветки, підгузки та чай. Підтверджено загибель одного співробітника компанії, ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомив власник компанії Андрій Здесенко у дописі на Facebook, який також процитував Forbes Ukraine. За його словами, частина складів у Дніпрі була знищена прямим влучанням, зараз триває ліквідація пожежі та оцінка збитків. Під вогонь потрапив логістичний підрозділ "КПД" площею 34 000 квадратних метрів, де виробляли продукцію під брендами Smile і "Фрекен Бок".

Здесенко з іронією прокоментував заяву Росії про те, що мішенню був "військовий об’єкт":

"Росія пише, що вони атакували "військовий обʼєкт", який виготовляв стратегічну продукцію. Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня — знаменита військова продукція. Я розумію, що це "страшенна загроза для Росії", але яка, на жаль, вартувала життя нашого співробітника…". Він наголосив, що компанія частково прораховувала ризики і завчасно перемістила частину потужностей, однак удар завдав значних моральних та матеріальних втрат.

На місці працюють рятувальники, пожежні та медики. Керівництво компанії координує дії з місцевою владою та готує офіційну заяву для партнерів.

"Нам буде важко, але ми справимося. Єдине, за кого я зараз молюся — це наші люди. А все інше ми обов'язково відновимо", — зазначив Здесенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що після удару РФ по ресторану Bartolomeo у Дніпрі 28 березня в українському суспільстві відбулася суперечка про актуальність зборів від бізнесу в той час, коли по всій країні щодня страждають звичайні люди, а армія докладає надзусиль, щоб зупинити ворога.