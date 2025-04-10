Що готує Кремль: в ОП назвали напрямки масштабного наступу вже цього місяця

Заступник керівника ОП назвав пріорітетні для РФ напрямки

Росія готується до активізації бойових дій уже наприкінці квітня та у травні, головним напрямком удару може стати місто Покровськ. Також під загрозою залишаються Куп’янський, Лиманський, Запорізький та Новопавлівський напрямки.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю Reuters. За його словами, головна ціль РФ — повна окупація Донецької області, а саме — взяття під контроль стратегічно важливого Покровська, який противник намагається оточити.

Паліса зазначив, що для стримування подальшої агресії критично важливими є як потужна армія, так і міжнародні гарантії безпеки.

Хоча Сполучені Штати поки не надали таких гарантій, низка європейських країн обговорюють створення "коаліції охочих", яка могла б направити військовий контингент для посилення стримування.

Павло Паліса

Україна також зосереджує зусилля на розвитку власної системи ППО, зокрема завдяки переданню ліцензій і технічної документації від кількох країн. Однак Київ досі не отримав запевнення щодо нового пакета військової допомоги від США, що в майбутньому може вплинути на постачання ракет до систем Patriot, HIMARS і ATACMS.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни модернізували ударні дрони "шахед". Тепер вони розкидають вибухонебезпечні предмети.