Чи будуть скорочення в Uklon? У "Київстарі" розповіли, як працюватиме компанія після угоди

В компанії розповіли про подальші плани

Після придбання 97% Uklon, "Київстар" не планує інтегрувати сервіс у власну операційну структуру. Менеджмент Uklon залишиться без змін, а скорочення персоналу не передбачені.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив СЕО "Київстару" Олександр Комаров. За його словами, Uklon продовжить працювати як окремий бізнес, під управлінням чинної команди. Наглядова рада, яка буде створена для стратегічного супроводу, складатиметься з п’яти осіб, включно з представниками "Київстару" та засновниками Uklon.

Віталій Дятленко залишився міноритарним акціонером компанії, а Сергій Смусь також долучиться до наглядової ради як незалежний учасник.

У компанії зазначили, що рішення Дятленка зберегти частку у бізнесі було особистим бажанням, яке "Київстар" підтримав, визнаючи значення засновників для подальшого розвитку Uklon.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що мобільний оператор "Київстар" закликав українців придумати для нього новий слоган. Переможцю обіцяли річне поповнення рахунку, втім запропоновані користувачами варіанти навряд чи відповідали очікуванням компанії.