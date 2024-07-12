Семья военнопленного может получить помощь: начнут ли ее начислять в июле

Она осуществится за счет горсовета

Семьи военных, попавших в плен, может получать ежемесячную помощь. Это касается тех, кто проживает в Черкассах.

На такую выплату рассчитывают 3 категории лиц. Решение принято депутатами Черкасского городского совета во время заседания 11 июля, передает 18000.

В июле ежемесячную стипендию могут начислить для членов семей участников:

обороны Украины в российско-украинской войне (также членам семей лиц, которые были в составе добровольческого формирования территориального общества);

Революции Достоинства, погибшие или умершие в результате полученных ранений или заболеваний, связанных с защитой Родины и (или) полученных при непосредственном участии в мероприятиях;

пропавших без вести во время осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, попали в плен.

На это начисление будет выделено около 2 460 000 гривен до конца года из городского бюджета Черкасс.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из семей погибших военных получит значительную сумму выплаты в июле.