Семья военнопленного может получить помощь: начнут ли ее начислять в июле
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Она осуществится за счет горсовета
Семьи военных, попавших в плен, может получать ежемесячную помощь. Это касается тех, кто проживает в Черкассах.
На такую выплату рассчитывают 3 категории лиц. Решение принято депутатами Черкасского городского совета во время заседания 11 июля, передает 18000.
В июле ежемесячную стипендию могут начислить для членов семей участников:
- обороны Украины в российско-украинской войне (также членам семей лиц, которые были в составе добровольческого формирования территориального общества);
- Революции Достоинства, погибшие или умершие в результате полученных ранений или заболеваний, связанных с защитой Родины и (или) полученных при непосредственном участии в мероприятиях;
- пропавших без вести во время осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, попали в плен.
На это начисление будет выделено около 2 460 000 гривен до конца года из городского бюджета Черкасс.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из семей погибших военных получит значительную сумму выплаты в июле.