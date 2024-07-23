Пропозиція популярного овочу скорочується: ціна за тиждень піднялась на 40%

Місцями ціна складає 25 гривень

На українському ринку тривало здешевшання огірка, але в кінці першої декади липня його ціна почала рости. Така тенденція, ймовірно, протримається і надалі.

Наразі вартість тепличного огірка становить 25-50 гривень, що на 40% дорожче, аніж у період другого тижня липня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами аналітиків, причинами здорожчання стали істотне скорочення пропозиції овочу на ринку та високий попит.

"При цьому низка тепличних комбінатів, які вже завершили реалізацію огірків першого обороту, з другим оборотом планують вийти не раніше середини серпня", — кажуть у проєкті.

Водночас продукція з відкритого ґрунту та місцевих тепличних комбінатів також не може стабілізувати пропозицію на ринку. На кількість врожаю вплинула спекотна та суха погода, яка панувала практично на всій території України.

Резюмуючи, фахівці кажуть, що наразі вартість тепличного огірка в середньому у 2,5 раза вища, аніж у середині липня 2023 року. А ключові гравці ринку не впевнені в тому, що найближчими днями вдасться компенсувати кількість некондиції на ринку за допомогою постачання імпортного овочу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ринку скоро буде пік сезону однієї літньої ягоди. Ціни на нього місцями впали на 10%.