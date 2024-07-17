Тиск на ціни точно збережеться: коли українцям очікувати на здорожчання продуктів
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Є вагомі чинники, чому цінники будуть змінюватись
В українських магазинах дорожчатимуть популярні продукти. Основними причинами росту цін є підвищення вартості електроенергії, а також ситуація на валютному ринку.
Показник річної інфляції у червні склав 4,8%. Водночас зростання споживчих цін у місячному вимірі пришвидшилось і виросло до 2,2%, як йдеться у коментарі Національного банку України.
У червні інфляція зростала через інфляційний тренд у травні, тому показник почав підвищуватись. У травні він сягнув 4,4%, а вже у червні — до 5%.
За словами представників НБУ, тиск на ціни продовжиться і в наступні місяці. Причинами стануть збільшення витрат бізнесу на оплату праці та на світло, а також підвищення акцизів та зниження ефекту від торішніх великих врожаїв.
Як змінились інші показники
- На сирі харчові продукти ціни сповільнились свій спад до 6,5%;
- Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 5,9%
- Ціни на непродовольчі товари відновили зростання — на 0,4%;
- Послуги стали швидше дорожчати — на 9,9%;
- Найшвидше дорожчає пальне — до 25,5%.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дешевшає популярний овоч нового сезону.