Тиск на ціни точно збережеться: коли українцям очікувати на здорожчання продуктів

Є вагомі чинники, чому цінники будуть змінюватись

В українських магазинах дорожчатимуть популярні продукти. Основними причинами росту цін є підвищення вартості електроенергії, а також ситуація на валютному ринку.

Показник річної інфляції у червні склав 4,8%. Водночас зростання споживчих цін у місячному вимірі пришвидшилось і виросло до 2,2%, як йдеться у коментарі Національного банку України.

У червні інфляція зростала через інфляційний тренд у травні, тому показник почав підвищуватись. У травні він сягнув 4,4%, а вже у червні — до 5%.

За словами представників НБУ, тиск на ціни продовжиться і в наступні місяці. Причинами стануть збільшення витрат бізнесу на оплату праці та на світло, а також підвищення акцизів та зниження ефекту від торішніх великих врожаїв.

Як змінились інші показники

На сирі харчові продукти ціни сповільнились свій спад до 6,5%;

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 5,9%

Ціни на непродовольчі товари відновили зростання — на 0,4%;

Послуги стали швидше дорожчати — на 9,9%;

Найшвидше дорожчає пальне — до 25,5%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дешевшає популярний овоч нового сезону.