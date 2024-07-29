Одноразова допомога на лікування: хто може її отримати та які документи потрібні

Заяву може написати законний представник

Українці мають можливість отримати одноразову матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію від органів місцевого самоврядування. Мінімальна сума нарахування 450 гривень.

На неї розраховують особи, що мають певні види захворювання та ті, хто відповідає умовам стану матеріального забезпечення. Про це йдеться в "Дії".

На нарахування виплати потрібно подати заяву. Її можна подати особисто або за допомогою законного представника шляхом відправлення поштою. Однак всі необхідні документи потрібно везти самостійно до найближчого органу соціального захисту, ЦНАП, місцевої адміністрації.

Сума допомоги коливається від 450 до 10 тисяч гривень.

"Видача таких послуг може бути передбачена річною програмою надання допомоги окремим верстам населення громади, із зазначенням переліку захворювань та вимог щодо стану матеріального забезпечення заявників", — кажуть в Реєстрі адміністративних послуг.

Ця програма має реалізуватись протягом 30 днів і вона є безкоштовною.

Які документи потрібні

Для отримання матеріальної допомоги на лікування потрібні такі документи:

заява;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження або паспорт;

довідка з медичної установи про необхідність лікування або реабілітації, або проведене консервативне або оперативне лікування;

акт обстеження матеріально-побутових умов;

довідка про доходи людини та членів її сім'ї;

довідка про склад сім'ї;

номер рахунку в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці з 5 областей можуть отримати грошову допомогу.