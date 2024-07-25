Чи будуть отримувати допомогу ВПО, діти яких навчаються онлайн? Відповіли в Мінреінтеграції

Є ймовірність розширення коло тих, хто зможе розраховувати на виплату

Внутрішньо-переміщені особи (ВПО) в Україні щомісяця отримують грошову виплату, якщо відповідають певним умовам. Це стосується і переселенців, діти яких з нового навчального року навчатимуться онлайн.

Вони отримуватимуть виплату згідно зі законодавством. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу в Миколаєві, передає Укрінформ.

"До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу", — сказала вона.

Верещук також додала, що з 1 вересня буде продовжено виплати людям з-поміж ВПО, які отримували їх до цього. Наразі таких осіб в Україні 1,5 мільйона.

"Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь", — резюмувала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких випадках ВПО потрібно буде повернути гроші державі.