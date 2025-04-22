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Чим замінити штучні квіти на "гробках"? Священник назвав п’ять альтернатив

Автор
Ігор Тимофєєв
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Не всі відвідувачі кладовищ розуміють важливість використання живих квітів
Не всі відвідувачі кладовищ розуміють важливість використання живих квітів. Фото Телеграф

Україні потрібен закон про заборону штучних квітів на загальнодержавному рівні

Дедалі ближче дні масового поминання на кладовищах померлих родичів, друзів і близьких — т.зв. "гробки" і "проводи́" — куди українці масово несуть штучні квіти та вінки. Така "мода" поширилася в Україні ще в радянські часи. Натомість у країнах Європи існує звичай відвідувати могили померлих із живими квітами.

З огляду на шкідливість пластикових квітів і вінків у багатьох європейських країнах заборонили їх використовувати. На жаль, в Україні досі відсутні нормативно-правові акти, які забороняли б ввозити штучні квіти чи регламентували б використання їх на кладовищах.

Однак вшанувати пам’ять померлих можна і в інший спосіб. Як це зробити, в коментарі "Телеграфу" пояснив настоятель Свято-Пантелеймонівського храму Православної Церкви України, благочинний Лубенського округу на Полтавщині о. Володимир (Ігнатович).

Більше читайте у публікації: "Красиві, але дуже небезпечні: чому не варто нести на цвинтар штучні квіти і чим їх замінити".

— Кращим виявом поваги та шани до померлого буде запалена в храмі свічка та щира молитва, а на могилі — хрест та живі квіти. Штучні квіти, які широко використовують в обрядових традиціях, шкодять екології. Гарна альтернатива — вінки та букети з живих чи паперових квітів, хвої, багаторічні декоративні рослини, сухоцвіти, лампадки зі свічками, квіти в горщиках тощо, — називає священник п’ять способів вшанувати пам’ять рідних.

А насамперед потрібен закон про заборону використання штучних квітів на загальнодержавному рівні. Бо те, що в окремих громадах установлюють таку заборону, це не розв'язання проблеми, додав о.Володимир.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", як саморобна ікона стала "священною" на передовій.

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#Священик #Квіти #Поминальні дні #Поминки #Гробки