Чим замінити штучні квіти на "гробках"? Священник назвав п’ять альтернатив

Україні потрібен закон про заборону штучних квітів на загальнодержавному рівні

Дедалі ближче дні масового поминання на кладовищах померлих родичів, друзів і близьких — т.зв. "гробки" і "проводи́" — куди українці масово несуть штучні квіти та вінки. Така "мода" поширилася в Україні ще в радянські часи. Натомість у країнах Європи існує звичай відвідувати могили померлих із живими квітами.

З огляду на шкідливість пластикових квітів і вінків у багатьох європейських країнах заборонили їх використовувати. На жаль, в Україні досі відсутні нормативно-правові акти, які забороняли б ввозити штучні квіти чи регламентували б використання їх на кладовищах.

Однак вшанувати пам’ять померлих можна і в інший спосіб. Як це зробити, в коментарі "Телеграфу" пояснив настоятель Свято-Пантелеймонівського храму Православної Церкви України, благочинний Лубенського округу на Полтавщині о. Володимир (Ігнатович).

Більше читайте у публікації: "Красиві, але дуже небезпечні: чому не варто нести на цвинтар штучні квіти і чим їх замінити".

— Кращим виявом поваги та шани до померлого буде запалена в храмі свічка та щира молитва, а на могилі — хрест та живі квіти. Штучні квіти, які широко використовують в обрядових традиціях, шкодять екології. Гарна альтернатива — вінки та букети з живих чи паперових квітів, хвої, багаторічні декоративні рослини, сухоцвіти, лампадки зі свічками, квіти в горщиках тощо, — називає священник п’ять способів вшанувати пам’ять рідних.

А насамперед потрібен закон про заборону використання штучних квітів на загальнодержавному рівні. Бо те, що в окремих громадах установлюють таку заборону, це не розв'язання проблеми, додав о.Володимир.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", як саморобна ікона стала "священною" на передовій.