Українцю не виплатили премію, він заявив в суд про мобінг. Чи призначили йому моральну компенсацію

Йшлося про події 2022 року

Закон про мобінг (систематичне приниження, психологічний тиск чи цькування працівника) нещодавно ухвалила Верховна Рада. Українець звернувся до суду через невиплату премії, що, на його думку, також мало ознаки мобінгу.

Що вирішив суд, розповідає 7eminar.ua. У своєму позові працівник зазначив, що роботодавець не виплатив йому премію, чим порушив вимоги закону, умови трудового договору та Положення про оплату праці, затверджене генеральним директором ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат". Згідно з останнім оплата праці позивача складалась з заробітної плати та інших додаткових виплат.

Деталі справи

У зазначений період позивач відпрацював всі робочі дні без прогулів. Співробітник також не притягувався до дисциплінарної відповідальності. Таким чином, він належно виконував свої посадові обов'язки.

Суд врахував, що внутрішніми документами відповідача передбачено преміювання працівників за результатами роботи за місяць. Їхня заробітна плата включає посадовий оклад та додаткове грошове заохочення (премію). Керівник підприємства не ухвалював рішення щодо позбавлення працівника премії.

Рішення суду

Суд вирішив, що позивачу має бути виплачено премію за результатами роботи в червні та липні 2022 року, виходячи з кількості відпрацьованих ним днів. Згідно з наданим позивачем розрахунку сума становить 36 979,00 гривень, з яких 23 312,00 грн — премія за червень, 13 667,00 грн — премія за липень.

З таким висновком суду першої інстанції повністю погодився й апеляційний суд. Він підтвердив, що це відповідає вимогам закону та встановленим судом обставинами, якими підтверджено право позивача на отримання невиплаченої премії.

Позивач вважає невиплату премії мобінгом — чи погодився суд

Позивач наполягав, що позбавлення його премії має ознаки мобінгу (цькування на робочому місці) та хотів отримати за це моральну компенсацію. Суд нагадав, що відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику призначається, якщо порушення його прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування) призвело до певних наслідків. Йдеться про моральні страждання та втрату нормальних життєвих зв'язків, які вимагають від постраждалого додаткових зусиль для організації свого життя.

Сам факт порушення прав, якщо не доведено вищезазначених страждань і втрат немайнового характеру не є підставою для відшкодування моральної шкоди. Відтак, Шевченківський районний суд м.Львова (суд першої інстанції, рішення якого не було змінено апеляцією) вважає, що позивач не навів доказів, що невиплата премії за червень призвела до моральних страждань і вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Його заяви про дискримінацію та мобінг суд вважає голослівними. Суд вирішив, що підстави для задоволення позову в частині відшкодування моральної шкоди (через нібито мобінг) відсутні.

Як писав "Телеграф", з грудня 2022 року в Україні офіційно діє закон, що визначає поняття мобінгу (цькування на роботі) та встановлює відповідальність за нього. Він гарантує працівникам захист і передбачає покарання для кривдників — як звичайних працівників, так і роботодавців.