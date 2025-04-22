На будівництві Подільського мосту у Києві вкрали понад 150 мільйонів: деталі гучної справи (фото)

Фігуранти штучно завищили вартість будматеріалів

На будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали мільйони. До організації "схеми" можуть бути причетні діючий та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що знаходиться у вертикалі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За інформацією правоохоронців, їм удалося задокументувати факти розкрадання бюджету міста Києва.

"За матеріалами справи, фігуранти привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництво Подільського мосту через р. Дніпро", — стверджується в повідомленні.

Слідство встановило, що ще до початку повномасштабної війни фігуранти штучно завищили вартість будматеріалів під час будівництва мосту, а отриману "різницю" розподілили між учасниками оборудки.

"Для цього протягом 2018-2019 років фігуранти майже в 6 разів "переплатили" за гуртові партії сіток для укріплення опор мостового переходу. Щоб реалізувати "схему", її організатори уклали договір з афілійованою будкомпанією у Києві. Потім підрядники придбали у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 тис. 800 технологічних сіток", — стверджують в СБУ.

Для порівняння, як свідчать матеріали виробництва, середня вартість сітки на ринку становила 110 доларів, а фігуранти придбали по 610 доларів за одиницю.

"Під час проведення слідчих дій виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документи з доказами скоєння злочину", — додали в СБУ.

Фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою). Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також конфіскація майна.

Для довідки: Подільський мостовий перехід — комбінований мостовий перехід у Києві через річку Дніпро та рукав Десенка. Його будівництво, яке коштувало Україні десятки мільярдів гривень, є одним з наймасштабніших київських довгобудів.

Фото: Заварзін. Власна робота, commons.wikimedia.org

Розслідування продовжується.

Нагадаємо, як раніше дізнався "Телеграф", на 20 січня 2025 року судовий позов Київської міської прокуратури, в якому вона вимагала визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро, відкликано.