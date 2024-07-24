Українці з 5 областей можуть отримати грошову допомогу: яка сума та як подати заяву
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кошти надходитимуть протягом 3 місяців
Українці, які проживають в 5 прифронтових областях, мають право на грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень за три місяці.
Щомісяця для родини виплата буде надходити в розмірі 3 600 гривень. Про це повідомляє Естонська рада у правах біженців.
Хто з родин має право на нарахування
Програма спрямована на підтримку домогосподарств у прифронтових районах:
- Запорізької;
- Донецької;
- Луганської;
- Харківської;
- Херсонської областей.
Пріоритетними вразливими групами є:
- домогосподарства з дітьми, очолювані одинокими батьками;
- домогосподарства, де жінка – єдиний годувальник;
- домогосподарства з вагітними жінками;
- сім’ї з 3 і більше дітьми до 18 років;
- сім’ї з дітьми до 2 років;
- домогосподарства з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;
- сім’ї з людьми, які мають тяжкі захворювання;
- домогосподарства людей похилого віку (60+);
- сім’ї з повністю або частково зруйнованим житлом;
- домогосподарства, члени яких постраждали від бойових дій.
Як подати заяву на оформлення допомоги
Українцю, який відповідає умовам, потрібно заповнити онлайн-форму заявки. Після чого очікувати на рішення від ради.
Варто зауважити, що домогосподарства можуть отримувати допомогу не частіше одного разу на рік. Однак є винятки, коли сім'я може отримати повторну виплату через пів року — якщо домогосподарство набуло нового статусу вразливості.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім'ї ВПО можуть отримати допомогу на оренду житла.