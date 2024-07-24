Українці з 5 областей можуть отримати грошову допомогу: яка сума та як подати заяву

Кошти надходитимуть протягом 3 місяців

Українці, які проживають в 5 прифронтових областях, мають право на грошову допомогу в розмірі 10 800 гривень за три місяці.

Щомісяця для родини виплата буде надходити в розмірі 3 600 гривень. Про це повідомляє Естонська рада у правах біженців.

Хто з родин має право на нарахування

Програма спрямована на підтримку домогосподарств у прифронтових районах:

Запорізької;

Донецької;

Луганської;

Харківської;

Херсонської областей.

Пріоритетними вразливими групами є:

домогосподарства з дітьми, очолювані одинокими батьками;

домогосподарства, де жінка – єдиний годувальник;

домогосподарства з вагітними жінками;

сім’ї з 3 і більше дітьми до 18 років;

сім’ї з дітьми до 2 років;

домогосподарства з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;

сім’ї з людьми, які мають тяжкі захворювання;

домогосподарства людей похилого віку (60+);

сім’ї з повністю або частково зруйнованим житлом;

домогосподарства, члени яких постраждали від бойових дій.

Як подати заяву на оформлення допомоги

Українцю, який відповідає умовам, потрібно заповнити онлайн-форму заявки. Після чого очікувати на рішення від ради.

Варто зауважити, що домогосподарства можуть отримувати допомогу не частіше одного разу на рік. Однак є винятки, коли сім'я може отримати повторну виплату через пів року — якщо домогосподарство набуло нового статусу вразливості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім'ї ВПО можуть отримати допомогу на оренду житла.