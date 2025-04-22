"Буковина" — "Динамо": де і коли безплатно дивитись півфінал Кубка України

Гру можна подивитися відразу на декількох безплатних платформах

У середу, 23 квітня, в Україні прогримлять півфінали Кубка країни з футболу сезону 2024/25. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу 1/2 фіналу КУ "Буковина" — "Динамо".

У прямому етері в Україні гру "Буковина" — "Динамо" безплатно покаже телеканал DIVISPORT. Про це повідомляє пресслужба київського клубу у Facebook. Додамо, що поєдинок також буде доступним для перегляду на платформі YouTube на каналі "DIVISPORT".

Додамо, "Динамо" є беззаперечним фаворитом зустрічі. Напередодні букмекери оцінили шанси команд.

Зазначимо, перед матчем "Буковина" — "Динамо" спалахнув скандал, адже першоліговій команді заборонили грати вдома. Поєдинок пройде у Львові на стадіоні "Україна", початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. Примітно, що у чвертьфіналі турніру "Буковина" грала на домашній арені у Чернівцях.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є "Шахтар". До речі, Гірники пробилися до 1/2 КУ-2025, мінімально обігравши "Олександрію" (1:0). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Полісся" — "Шахтар", а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч. Також на сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Полісся" — "Шахтар".