Трамп – це шкідливе відхилення у політиці. Ексрадник президента США пояснив причину

Путін намагається досягти бажаного, а Трамп цього не помічає

Президент США Дональд Трамп вважає себе чудовим перемовником. Але він здав чимало важливих для України та союзників по НАТО позицій без жодних переговорів. Окрім того, дозволяє ворогу маніпулювати собою.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів радник Дональда Трампа з національної безпеки 2018-2019 років Джон Болтон. Він пояснив, чому Трамп є шкідливим відхиленням у політиці США.

Більше читайте у публікації: "Путін маніпулює Трампом, а той думає, що говорить із другом": інтерв’ю з Джоном Болтоном".

Він наголосив, що Путін — колишній агент КДБ, тому знає, як маніпулювати Трампом. І він робить це вже кілька місяців. А Трамп цього навіть не розуміє, тому здав Росії важелі впливу ще до будь-яких переговорів.

— Він думає, що говорить із другом. А Путіну абсолютно байдуже до дружби. Він просто просуває російські національні інтереси. Трамп цього не бачить, —каже екс-радник.

На його думку, саме тому Путіну нема сенсу квапитися з припиненням вогню чи серйозними переговорами — якщо він може говорити прямо з Трампом чи спецпосланником Стівом Віткоффом, які легко піддаються його маніпуляціям. Це — його шлях до досягнення бажаного, вважає Джон Болтон.

Відповідаючи на запитання, які ризики несуть надто тісні відносини між Москвою та Вашингтоном і чи означає це формування нового світового порядку, експерт з безпеки зауважив:

— Не думаю, що це свідчить про якусь довгострокову тенденцію. Це просто відображення того, що Трамп — відхилення в американській політиці. Його строк ще триватиме 45 місяців, але це ж не вічність.

Коли його строк завершиться, ми, найімовірніше, побачимо повернення до більш традиційних американських позицій. Але тим часом важливо спробувати пом'якшити шкоду, якої може завдати Трамп, — підсумував Джон Болтон.

Нагадаємо, раніше він оцінив загрозу виходу США з НАТО за другої каденції Трампа.