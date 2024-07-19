Сім'ї ВПО можуть отримати допомогу на оренду житла: де проводитиметься реєстрація

Заяву можна подати онлайн

Родини, які мають статус ВПО і проживають у Вінниці, Вінницькій області та у Дніпрі, Дніпропетровській області, можуть отримати грошову допомогу на оренду житла.

Для того, аби взяти участь у програмі, потрібно відповідати певним критеріям населення та вразливості. Виплату буде здійснювати благодійний фонд "Право на захист" за підтримки ГФУ (UHF).

Хто має право на нарахування

Грошову допомогу отримають родини ВПО, які переїхали після 24 лютого 2022 року, ще не мали коштів від інших міжнародних організацій на оренду житла, а також належать до однієї з таких категорій населення:

ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), які спроможні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми грошової допомоги на оренду житла;

ВПО, які проживають в МТП під загрозою виселення, особливо ті, хто проживає в школах і дитячих садках, у зв'язку з поверненням цих закладів до освітньої діяльності;

ВПО, які вже проживають у орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитись в МТП;

Новоприбулі ВПО (до 1-го року в момент реєстрації у проекті), які не бажають проживати в МТП.

Крім того, вони також мають відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

сім'я з одним із батьків (пріоритет надаватиметься жінці, що самостійно очолює домогосподарство) з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років (до 23 років за умови навчання на очній формі чи дуальній формі) або з особами похилого віку (55 років і старше);

сім'я, що складається з однієї / кількох самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або осіб похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років;

сім'я з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, ВІЛ, туберкульоз, важкий медичний стан (ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, тяжкі травми, потреба в трансплантації органу, потреба в паліативній допомозі)); наявність хвороби має бути підтверджено медичною довідкою.

прийомні сім'ї, які виховують дітей без супроводу та дітей, розлучених із батьками (документально підтверджено);

домогосподарства з трьома або більше дітьми віком до 18 років (не включно);

домогосподарства з вагітними жінками або жінками, з дітьми віком до трьох років.

"Усі вищезазначені цільові групи повинні бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки. Для цього вони повинні мати розуміння тривалості грошової допомоги та план наступної активності для набуття спроможності оплачувати оренду", — пояснюють у благодійному фонді.

Сім'я також має знайти собі орендоване житло та сплатити перші 2 місяці проживання.

Що потрібно зробити для оформлення виплати та який є спосіб нарахування коштів

Заявнику потрібно заповнити анкету для участі в проєкті. Це можна зробити онлайн.

Допомога буде нарахована учасникам програми на їх розрахунковий рахунок трьома платежами. Він має бути актуальним щонайменше 6-8 місяців та належати заявнику, бути гривневим та не належати до соціальних чи кредитних програм "єПідтримка" чи "єМалятко".

Якщо є додаткові запитання, то можна подзвонити на гарячу лінію 0 800 75 01 04, або написати на електронну пошту [email protected].

Деякі категорії сімей також можуть розраховувати на виплату допомоги у 54 тисячі гривень. Раніше про це писав "Телеграф".