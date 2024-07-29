Одноразовая помощь для лечения: кто может ее получить и какие документы нужны

Заявление может написать законный представитель

Украинцы могут получить одноразовую материальную помощь на лечение и реабилитацию от органов местного самоуправления. Минимальная сумма начисления 450 грн.

На нее рассчитывают лица, имеющие определенные виды заболевания и соответствующие условиям состояния материального обеспечения. Об этом говорится в "Дії".

На начисление выплаты следует подать заявление. Ее можно подать лично или посредством законного представителя путем отправки по почте. Однако все необходимые документы нужно везти самостоятельно в ближайший орган социальной защиты, ЦПАУ, местную администрацию.

Сумма помощи колеблется от 450 до 10 тысяч гривен.

"Выдача таких услуг может быть предусмотрена годовой программой оказания помощи отдельным верстам населения общины с указанием перечня заболеваний и требований о состоянии материального обеспечения заявителей", — говорят в Реестре административных услуг.с

Эта программа должна реализоваться в течение 30 дней и она есть бесплатная.

Какие документы нужны

Для получения материальной помощи на лечение требуются следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении или паспорте;

справка из медицинского учреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное консервативное или оперативное лечение;

акт обследования материально-бытовых условий;

справка о доходах человека и членах его семьи;

справка о составе семьи;

номер счета в банке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы из 5 областей могут получить денежную помощь.