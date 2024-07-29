Укр

Одноразовая помощь для лечения: кто может ее получить и какие документы нужны

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 29 июля 2024, 13:07
Гривна. Фото Depositphotos

Заявление может написать законный представитель

Украинцы могут получить одноразовую материальную помощь на лечение и реабилитацию от органов местного самоуправления. Минимальная сумма начисления 450 грн.

На нее рассчитывают лица, имеющие определенные виды заболевания и соответствующие условиям состояния материального обеспечения. Об этом говорится в "Дії".

На начисление выплаты следует подать заявление. Ее можно подать лично или посредством законного представителя путем отправки по почте. Однако все необходимые документы нужно везти самостоятельно в ближайший орган социальной защиты, ЦПАУ, местную администрацию.

Сумма помощи колеблется от 450 до 10 тысяч гривен.

"Выдача таких услуг может быть предусмотрена годовой программой оказания помощи отдельным верстам населения общины с указанием перечня заболеваний и требований о состоянии материального обеспечения заявителей", — говорят в Реестре административных услуг.с

Эта программа должна реализоваться в течение 30 дней и она есть бесплатная.

Какие документы нужны

Для получения материальной помощи на лечение требуются следующие документы:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении или паспорте;
  • справка из медицинского учреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное консервативное или оперативное лечение;
  • акт обследования материально-бытовых условий;
  • справка о доходах человека и членах его семьи;
  • справка о составе семьи;
  • номер счета в банке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы из 5 областей могут получить денежную помощь.

Теги:
#Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь #Лікування