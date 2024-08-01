Коли чекати на зростання курсу долара в Україні: експерт назвав п’ять факторів

Банкіри зберігають спокій

До кінця поточного тижня попит на долар в Україні може зрости, що спричинить зростання його курсу. Проте загалом національній валюті девальвація не загрожує принаймні до осені.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. На його думку, наступного тижня з 5 по 11 серпня особливих змін із курсом долара в Україні не буде.

Цій думці експерта сприяють п’ять чинників:

НБУ, вживши своєчасних заходів, на якийсь час стабілізував ринок, що може тривати до осені;

курсові коридори, хоч і дещо нові, але залишаться на рівні кінця серпня 40,7–41,7 грн за долар;

за необхідності НБУ може надалі здійснювати досить потужні валютні інтервенції на рівні 200-250 млн. дол. за один банківський день;

як наслідок, встановиться відносна рівновага між попитом та пропозицією, що неодмінно позначиться на більш менш стабільних курсових показниках;

дія режиму "керованої гнучкості" збережеться, тобто зміни на валютному ринку відбуватимуться в "системі" — без надмірних стрибків та різких рухів;

При цьому збережеться різновекторність трендів: після можливого незначного зростання курсів слід очікувати рівнозначного їх зниження.

Загалом курсовий коридор на готівковому валютному ринку 5-11 серпня становитиме 40,7–42 грн за долар, із можливими щоденними коливаннями до 50 копійок на одному доларі та різницею купівлі-продажу американської валюти до однієї гривні.

"Таким чином, ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою та зрозумілою. А основні зміни, як ми й прогнозували, можуть відбутися вже восени: коли курс поступово наближатиметься до курсу, закладеного до держбюджету на кінець року – 42,1 грн за долар", – підкреслив Тарас Лєсовий.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса також вважає, що різких змін курсу долара до осені очікувати не варто.