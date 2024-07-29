Гривня зміцнюється: офіційний курс долара від НБУ

Курс гривні підвищується

Українська гривня продовжує зміцнюватися, а ситуація на валютному ринку більш-менш стабілізувалася. Курс долара поступово знижується і він уже опустився до позначки в 41 гривню.

Євро та інші європейські валюти теж поступово дешевшають. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 29 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют таким чином:

Долар США (USD): 41,09 грн

Євро (EUR): 44,63 грн

Злотий (PLN): 10,44 грн

Канадський долар (CAD): 29,76 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,50 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між продажем та купівлею валют на готівковому ринку України складає:

Долар США (USD): 41,40 грн

Євро (EUR): 45,10 грн

Злотий (PLN): 10,43 грн

Канадський долар (CAD): 29,96 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,90 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає:

Долар США (USD): купівля 40,85 грн — продаж 41,45 грн

Євро (EUR): купівля 44,50 грн — продаж 45,15 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара ще трохи знизився.

Покупка: 41,35 грн

Продаж: 41,45 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи досягне курс долара позначки 50 гривень до кінця року. Є два фактори, які впливатимуть на ситуацію із показниками.