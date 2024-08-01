Когда ждать роста курса доллара в Украине: эксперт назвал пять факторов

Банкиры сохраняют спокойствие

До конца текущей недели спрос на доллар в Украине может вырасти, что повлечет рост его курса. Однако в целом национальной валюте девальвация не грозит, во всяком случае, до осени.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его мнению, на будущей неделе с 5 по 11 августа особых изменений с курсом доллара в Украине не последует.

Этому мнению эксперта способствуют пять факторов:

НБУ, приняв своевременные меры, на время стабилизировал рынок, что может продолжаться до осени;

курсовые коридоры, хоть и несколько новые, но останутся на уровне конца августа в 40,7–41,7 грн за доллар;

при необходимости НБУ может в дальнейшем осуществлять довольно мощные валютные интервенции на уровне 200-250 млн долл. за один банковский день;

как следствие, установится относительное равновесие между спросом и предложением, что непременно скажется на более или менее стабильных курсовых показателях;

действие режима "управляемой гибкости" сохранится, то есть изменения на валютном рынке будут происходить в "системе" — без чрезмерных скачков и резких движений;

При этом сохранится разновекторность трендов: после возможного незначительного роста курсов, следует ожидать равнозначного их снижения.

В целом курсовой коридор на наличном валютном рынке 5-11 августа составит 40,7–42 грн за доллар, с возможными ежедневными колебаниями до 50 копеек на одном долларе и разницей купли-продажи американской валюты до одной гривны.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой и понятной. А основные изменения, как мы и прогнозировали, могут произойти уже осенью: когда курс будет постепенно приближаться к курсу, заложенному в госбюджет на конец года – 42,1 грн за доллар", — подчеркнул Тарас Лесовой.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса также считает, что резких изменений курса доллара до осени ожидать не стоит.