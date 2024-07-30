Попит на долар може зрости: що буде з курсом на цьому тижні

Експерт поділився прогнозом

Протягом цього тижня очікується помірне знецінення гривні. У цей період курс долара у готівковому сегменті коливатиметься від 41,2 до 41,9 гривні.

З 30 липня по 4 серпня може бути помірне здешевшання української валюти. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

"Хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар. Проте перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти", — пояснила вона.

Тому, згідно з її прогнозом, протягом цього тижня очікується, що курс готівкового долара перебуватиме в коридорі 41,2-41,9 гривні.

Курс долара в Україні станом на 30 липня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 30 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,90 грн (купівля) та 41,40 (продаж). Готівковий курс — 41,17 (купівля) та 41,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0478 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи виросте курс долара в Україні до 44 гривень наприкінці 2024 року.