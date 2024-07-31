Стабільність зафіксується? Чого очікувати від курсу долара в Україні до вересня

в Україні діє режим керованої гнучкості

На валютному ринку до кінця літа курс американської валюти не буде різко коливатись, але помірне знецінення гривні, ймовірно, очікується.

Показники можуть підвищитись понад 42 гривні, однак серйозних "зльотів" точно не передбачається. Про це каже інвестиційний банкір Сергій Фурса, передає 24 Канал.

За його словами, найближчим часом ситуація залишатиметься стабільною.

"Невеликі коливання будуть, імовірно відчуватиметься помірне послаблення гривні. Курс може піднятися вище ніж 42 гривні за долар, однак ніяких різких радикальних зсувів не буде", — пояснив він.

Курс в Україні є фіксованим, тому будь-яких курсових гойдалок минути не вдасться.

"Курс не фіксований, тому на одному рівні він залишатися не буде. Але і далеко він ходити не буде. Якщо послаблення гривні і буде, то дуже помірне", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 31 липня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 31 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,90 грн (купівля) та 41,35 (продаж). Готівковий курс — 41,15 (купівля) та 41,30 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0291 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця серпня.