І знову все залежить від електроенергії: коли продукти в Україні можуть помітно здорожчати

Майже всі підприємства та підприємиці закупились генераторами

В Україні ростуть ціни на продукти і є ймовірність, що надалі товари здорожчають ще на 3-5% або на всі 10%. Основною причиною нових цінників стане дефіцит електроенергії.

Український бізнес може бути залежним від необхідності постійного використання генераторів, тому це відобразиться на собівартості продукції. Про це каже виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає "Патріоти України".

За його словами, є два напрямки розвитку подій — оптимістичний, коли продукти здорожчають на 3-5% та підприємства будуть підключені до мережевого живлення протягом серпня-вересня, а також песимістичний, коли цінники виростуть на 10% і бізнес буде працювати виключно на генераторах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на українському ринку сильно впала ціна на популярну осінню ягоду. Виробники товару хочуть бойкотувати та продавати продукт одразу на підприємства, оминаючи перекупників.