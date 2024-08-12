Через спеку, відключення світла і не тільки: ціни на популярні продукти в Україні зростатимуть

На вартість впливають вагомі чинники

В Україні прогнозується зростання вартості на популярні товари, зокрема на овочі, м'ясо, молочку, яйця та інші продукти. В основному, здорожчання відбудеться через відключення світла, проблеми з логістикою, спеку, неврожай та низьку якість.

За словами виконавчої директорки Насіннєвої асоціації України Сюзани Григоренко, як пише видання "Фокус", посівні площі в Україні скорочуються вже третій рік поспіль для більшості культур, а також є проблеми зі сушінням деяких продуктів. Іноді це пов'язано через логістичні труднощі, повномасштабне вторгнення та обстріли енергетичних систем.

Водночас експертка Світового Банку Оксана Руженкова стверджує, що аномальна спека в Україні негативно вплине на врожай соняшника, сої, картоплі, моркви, капусти та інших овочів борщового набору. Як наслідок — зростання ціни на них.

"На сьогодні ми втратили величезні овочівницькі регіони у Запорізькій та Херсонській областях. Щодо розширення площ під томатами на Одещині, воно навряд чи допоможе через те, що там роблять ставку на переробку. Тож якщо ґрунтові помідори будуть у сезон 20 гривень – це вже добра ціна", — говорить експертка.

Як повідомили ЗМІ з посиланням на дані Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, аграрії Вінниччини через засуху втратять щонайменше 20% своєї продукції. В цьому регіоні у першій половині липня повітря прогрілось до 40 градусів тепла, а на поверхні землі температура складала +72 градуси. Така спека негативно вплинула на посіви кукурудзи, соняшника, сої та цукрових буряків.

А от Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначає, що ціна продуктів залежить більше від відключення електроенергії, аніж від спеки та злив.

"Продукти харчування, зокрема м'ясні та молочні, вимагають охолодження сировини та відповідний температурний режим для продажу. Якщо він не дотримується, на виході ми отримуємо втрачену продукцію, що веде до подорожчання того, що залишилося. Тому вже до кінця серпня ми неминуче побачимо здорожчання молока та м'яса", – сказав він.

Він додає, що врожай овочів в цьому році буде гіршим, ніж минулого року. Однак дефіциту точно не буде, адже їх було посаджено набагато більше. Резюмуючи, Пендзин каже, що найбільші проблеми можуть бути з кукурудзою, від якої залежить тваринництво та молочна продукція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що садівники, які вирощують малину, хочуть бойкотувати, адже ціни на ягоду сильно впали.