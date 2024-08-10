В Україні вдвічі подорожчала смородина: у чому причина та які ціни в супермаркетах

У супермаркетах ціни на смородину ще більші, ніж у закупівлі

В Україні дорожчає одна із найпопулярніших літніх ягід — смородина. Ціна у 2024 році зросла більш ніж удвічі, порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє EastFruit. Експерти пояснили, чим викликано подорожчання та чого чекати від цін у майбутньому.

Ще 7-8 років смородина коштувала 12 гривень за кілограм, і її продаж вважався збитковим бізнесом для малих плантацій за ручного збору. Останні три-чотири роки ціна трималася у межах 30-40 гривень.

Але цього сезону врожай суттєво знизився через несприятливі погодні умови, у тому числі й весняні заморозки. Через скорочення врожаю ціна на ягоду зросла до 70 гривень за кілограм.

"В умовах такої волатильності краще почуваються смородинові господарства з великою площею, мінімум у 20 га, закладеними сортами різного терміну стиглості. Такі плантації з механічним доглядом і збором будуть набагато рентабельнішими, ніж зернові", — говорить засновник компанії Vimagro Володимир Тимків.

В українських супермаркетах ціни на смородину перевищують 100 гривень за кілограм. Наприклад, у "Сільпо" 100 грамів чорної смородини коштує 44,90 гривень, а червоної — 14,31 гривень. У Novus 250 грамів чорної смородини можна купити за 70 гривень, а червоної — за 60 гривень. У Metro 250 грамів смородини коштує 51,91 гривні, а чорної — 62,92 гривні. В Auchan 250 грамів смородини коштують 52,90 гривень.

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