И снова все зависит от электроэнергии: когда продукты в Украине могут заметно подорожать

Почти все предприятия и предприниматели закупились генераторами

В Украине растут цены на продукты и есть вероятность, что в дальнейшем товары подорожают еще на 3-5% или на 10%. Основной причиной новых ценников станет дефицит электроэнергии.

Украинский бизнес может быть зависим от необходимости постоянного использования генераторов, поэтому это отразится на себестоимости продукции. Об этом говорит исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает "Патриоты Украины".

По его словам, есть два направления развития событий — оптимистическое, когда продукты подорожают на 3-5% и предприятия будут подключены к сетевому питанию в течение августа-сентября, а также пессимистичное, когда ценники вырастут на 10% и бизнес будет работать исключительно на генераторах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на украинском рынке сильно упала цена на популярную осеннюю ягоду. Производители товара хотят бойкотировать и продавать продукт сразу на предприятия, обходя перекупщиков.